Violenza a scuola, lite tra studenti per una compagna di classe: con una testata rompe il naso al rivale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una violenta lite, nata per futili motivi, ha scosso un istituto superiore della città. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, la lite sarebbe scoppiata a causa degli apprezzamenti che uno studente avrebbe rivolto a una compagna di classe. L'intervento del fidanzato della ragazza ha innescato una violenta discussione tra i due. L'articolo Violenza a scuola, lite tra studenti per una compagna di classe: con una testata rompe il naso al rivale . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una violenta, nata per futili motivi, ha scosso un istituto superiore della città. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, lasarebbe scoppiata a causa degli apprezzamenti che uno studente avrebbe rivolto a unadi. L'intervento del fidanzato della ragazza ha innescato una violenta discussione tra i due. L'articolotraper unadi: con unailal

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scoppia lite tra due colleghi in un cantiere : uno accoltella l’altro - poi lo accompagna in ospedale - Un operaio di 33 anni è stato arrestato dalla polizia locale di Milano per avere colpito a coltellate il collega all'addome al termine di una discussione in un cantiere di viale Certosa a Milano.Continua a leggere . (Fanpage.it)

La lite - il raid e lo sparo. Un colpo di pistola al figlio della compagna. Il 18enne è gravissimo - L’episodio è accaduto a Novate Milanese, alle porte della metropoli. NOVATE MILANESE (Milano) Le liti, anche violente, in quell’appartamento pare fossero frequenti. , il fratello maggiore che era in giro con un gruppo di amici. 30 nell’appartamento di via XXV Aprile, un complesso di palazzoni a pochi passi dal centro, dove vive la coppia. (Ilgiorno.it)

Raoul Bova, pace fatta: per quale motivo aveva litigato con Selvaggia Lucarelli - Raoul Bova e Selvaggia Lucarelli, dopo la lite è arrivata la richiesta di pace, ecco chi l'ha fatto e cosa è successo ... (italianotizie.it)

Avance alla fidanzata, scoppia la lite a scuola: con una testata frattura il naso al compagno - È accaduto la mattina del 23 ottobre in un istituto superiore della città: sul posto un’ambulanza della Croce Rossa e l’autoinfermieristica del 118 ... (ilpiacenza.it)

Aggrediscono la polizia con coltelli e manganello a Padova: due daspo Willy - Il bilancio delle misure di prevenzione contro la violenza di genere e le persone socialmente pericolose emesse dalla Questura. Cinque ammonimenti per ... (mattinopadova.gelocal.it)