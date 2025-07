Avanguardia Torino esalta fascismo e metodi razziali sequestrata sede | cosa avveniva nel circolo i dettagli

Nel cuore di Torino, Avanguardia Torino è finita sotto inchiesta, con la sezione Edoras sequestrata per aver diffuso propaganda e fomentato l’odio razziale. Le autorità hanno avviato indagini approfondite su attività fasciste e comportamenti estremisti che si sarebbero svolti nel circolo nel 2024, sollevando un’ondata di preoccupazione sulla tutela dei valori democratici e della convivenza civile. La vicenda mette in luce la lotta contro il rigurgito di ideologie pericolose.

Sequestrata la sede Edoras di Avanguardia Torino per propaganda e istigazione all’odio razziale. Indagini su eventi fascisti nel 2024. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Avanguardia Torino esalta fascismo e metodi razziali, sequestrata sede: cosa avveniva nel circolo, i dettagli

In questa notizia si parla di: avanguardia - torino - sequestrata - sede

GO fit a RiminiWellness, svela investimento da 20M€ per centro all’avanguardia a Torino - Go Fit, protagonista del wellness internazionale, ha annunciato un investimento di 20 milioni di euro per un innovativo centro a Torino.

«Esaltavano principi e metodi del fascismo e del nazismo», sotto sequestro la sede del movimento «Avanguardia Torino» Vai su X

Inneggiavano al fascismo, sequestrata sede di Avanguardia Torino; Avanguardia Torino esalta fascismo e metodi razziali, sequestrata sede: cosa avveniva nel circolo, i dettagli; “Inneggiavano al fascismo”, sequestrata la sede di Avanguardia Torino.

Apologia di fascismo e nazismo, sequestrata la sede di Avanguardia Torino - I carabinieri del Ros hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo della sede denominata “Edoras” del movimento Avanguardia Torino, che si trova al civico 2 di via Tibone. Lo riporta msn.com

I carabinieri dei Ros sequestrano un circolo a Torino: "Esaltano metodi fascisti" - Si procede per 'associazione finalizzata alla propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa' e per la violazione della legge del 1952 sulle 'manifest ... Riporta msn.com