Loredana Cannata ricoverata in ospedale dopo l’Isola | Fame d’aria sto facendo esami al cuore e alle coronarie Sono le conseguenze dell’incidente sott’acqua

Loredana Cannata, protagonista indiscussa dell’Isola dei Famosi, si trova ora in ospedale dopo un incidente che le ha messo alla prova cuore e coronarie. La sua immagine, con mille fili attaccati al petto, ha fatto il giro di Instagram, suscitando preoccupazione tra i fan. La showgirl ha condiviso i momenti difficili, ricordando come la “fame d’aria” abbia rischiato di compromettere la sua salute. Ora, la sua battaglia continua, con speranza e determinazione.

Dopo l’ Isola dei famos i finisce d’urgenza all’ospedale nel reparto di cardiologia. La foto di Loredana Cannata su un letto del Gemelli con mille fili e tubicini collegati al petto ha fatto il giro di Instagram. “Avevo difficoltà di respirazione e quella che si chiama “fame d’aria ” ”, ha scritto la Cannata sotto l’autoscatto pubblicato in rete ricordando che probabilmente l’incidente sott’acqua durante la prova apnea della finale ha avuto delle gravi conseguenze. Il momento in cui l’attrice rimane incastrata con i capelli alla gabbia immersa sott’acqua, cercando di riemergere a fatica dall’apnea, è una delle scene più raccapriccianti, e oscene, della tv contemporanea, con tanto di stacco sulla conduttrice e il pubblico affranto in diretta che guarda la tragedia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Loredana Cannata ricoverata in ospedale dopo l’Isola: “Fame d’aria, sto facendo esami al cuore e alle coronarie. Sono le conseguenze dell’incidente sott’acqua”

