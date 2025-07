Libri scolastici AIE | aumenti prezzi in linea con inflazione | +1,7%

Con l'arrivo del nuovo anno scolastico, cresce la consapevolezza sui costi dei libri di testo. L'AIE ha annunciato che gli aumenti previsti nel 2025 saranno in linea con l'inflazione, con una crescita dello 1,7% per la scuola primaria e dell'1,8% per le superiori. Un dato che rassicura le famiglie, ma invita comunque a pianificare al meglio le spese scolastiche.

Milano, 7 lug. (askanews) - L'aumento medio dei prezzi dei libri di testo nel 2025 è dell'1,7% per la scuola secondaria di primo grado e dell'1,8% per la scuola secondaria di secondo grado, in linea con l'inflazione (1,7% a maggio su base annua, stima preliminare di Istat). Lo ha comunicato l'Associazione Italiana Editori (AIE) sulla base dei prezzi di listino forniti dagli editori e trasmessi al Ministero dell'Istruzione e del Merito. AIE ricorda anche che gli editori stabiliscono il prezzo dei testi scolastici nel mese di gennaio di ogni anno, consegnando i listini ad AIE, che li condivide con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con le segreterie scolastiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Libri scolastici, AIE: aumenti prezzi in linea con inflazione: +1,7%

