Paper Fest Travaglio | Europa? La vera minaccia non è la Russia ma le classi dirigenti europee

Nel cuore di Paper Fest, Marco Travaglio scoperchia una verità scomoda: le vere minacce all’Europa non arrivano dalla Russia, ma dalle élite al comando, più impegnate a salvare la loro immagine che le vite umane. Con il suo stile diretto e pungente, il giornalista ci invita a riflettere sui rischi nascosti dietro le apparenze. La sua analisi ci spinge a guardare oltre le narrazioni ufficiali, perché conoscere la verità è il primo passo per cambiare il futuro.

“La vera minaccia per l’ Europa non è la Russia, ma le classi dirigenti europee in mano a gentaglia che non si è mai posta il problema di salvare vite, perché devono salvarsi la faccia e il culo”. Sono le parole del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, chiudendo con la presentazione del suo ultimo libro “Ucraina, Russia e Nato in poche parole” la seconda edizione di Paper Fest, la rassegna della case editrice di SEIF, Paper First. “Siamo noi che vogliamo che in Ucraina si continui a morire per salvare la faccia a Von der Leyen, Macron, Biden e a tutti gli altri che hanno deciso che gli ucraini dovessero morire, perché noi non potessimo dire di aver perso la guerra ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paper Fest, Travaglio: “Europa? La vera minaccia non è la Russia, ma le classi dirigenti europee”

