In Cisgiordania la svolta tribale che l’Europa dovrebbe ascoltare Scrive Arditti

In Cisgiordania, una rivoluzione tribale sta emergendo, pronta a cambiare le regole del gioco politico e sociale. Sheikh Wadee’ al-Jaabari, figura pragmatica e rispettata, guida questa trasformazione con la sua influenza e il consenso locale. La sua recente lettera al ministro israeliano dell’Economia potrebbe segnare una svolta storica, un invito all’Europa ad ascoltare una voce potente e genuina che chiede di essere ascoltata e compresa.

Sheikh Wadee’ al-Jaabari è un uomo pragmatico. Capo del clan piĂą influente di Hebron, porta in spalla una tradizione antica, una rete di relazioni estese e una legittimitĂ fondata sul consenso locale. Il 24 marzo scorso, insieme ad altri quattro sceicchi, ha firmato una lettera indirizzata al ministro israeliano dell’Economia Nir Barkat – una iniziativa rivelata ora dal Wall Street Journal – con una proposta destinata a cambiare il quadro: aderire agli Accordi di Abramo, costruendo un modello di “emirato palestinese” basato sul dialogo diretto con Israele e sul superamento della fallimentare leadership di Ramallah. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - In Cisgiordania la svolta tribale che l’Europa dovrebbe ascoltare. Scrive Arditti

