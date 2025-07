Asllani Inter conferme dalla Spagna | si inserisce il Betis! Ecco la cifra chiesta dai nerazzurri

L’estate del calciomercato si infiamma all’Inter: tra conferme e nuovi sondaggi, il futuro di Asllani si fa incerto. Dopo le voci su Çalhanoglu, ora il Betis si inserisce ufficialmente nella corsa all’albanese, con le cifre chieste dai nerazzurri che fanno rumore. La rivoluzione nel centrocampo interista potrebbe essere imminente: sarà l’ultima chiamata per Asllani? Restate sintonizzati, perché il mercato è ancora tutto da scrivere.

per l’eventuale addio dell’albanese. Il calciomercato Inter potrebbe presto trovarsi di fronte a una piccola rivoluzione nella zona nevralgica del campo. Dopo le insistenti voci sulla possibile partenza di Hakan Çalhano?lu, regista turco classe 1994, ora anche un altro elemento del centrocampo potrebbe cambiare maglia: Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, 23 anni, è finito nel mirino del Real Betis, club spagnolo alla ricerca di un nuovo interprete per il proprio centrocampo. A riportarlo è il quotidiano AS, secondo cui i dirigenti del club andaluso avrebbero già avviato i contatti con la società nerazzurra per sondare la disponibilità al trasferimento del giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asllani Inter, conferme dalla Spagna: si inserisce il Betis! Ecco la cifra chiesta dai nerazzurri

Luis Henrique Juventus: arrivano conferme sull'inserimento del club bianconero, ma Madama deve battere la concorrenza dell'Inter e di altre due squadre inglesi. La situazione - La Juventus punta decisamente su Luis Henrique, talentuoso giocatore brasiliano. Tuttavia, il club bianconero dovrà affrontare la concorrenza dell'Inter e di altre due formazioni inglesi.

