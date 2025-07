La Promessa anticipazioni spagnole | sarà Lorenzo ad accompagnare Jana all’altare

Le anticipazioni spagnole di La Promessa riservano sorprese emozionanti: Lorenzo accompagnerà Jana all’altare, ma cosa ci riserverà il futuro? Nei prossimi episodi, tra colpi di scena e rivelazioni sorprendenti, la soap continuerà a tenere con il fiato sospeso i fan. Scopriamo insieme cosa succederà tra le nozze di Jana e Manuel e quale ruolo avrà Lorenzo in questa intricata vicenda. Restate con noi per non perdere nessun dettaglio.

Nuove rivelazioni arrivano dagli spoiler spagnoli su La Promessa. Nei prossimi episodi della soap spagnola Jana e Manuel potranno coronare il loro sogno d’amore. Cruz pretenderà che ad accompagnare la sposa all’altare sia Lorenzo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. La Promessa, trame spagnole: Lorenzo accompagna Jana all’altare. Gli spoiler spagnoli svelano che Jana e Manuel – nell’organizzazione delle loro nozze – dovranno fare i conti con diversi imprevisti. Dopo essere riusciti a imporre ai genitori del marchesino la loro decisione di convolare a nozze, i due innamorati si troveranno a fare discutere sui particolari della cerimonia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni spagnole: sarà Lorenzo ad accompagnare Jana all’altare

