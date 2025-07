McKennie Juventus clamoroso | non si esclude a priori la cessione nel caso in cui… Lo scenario a sorpresa sull’americano

Il futuro di Weston McKennie alla Juventus si fa sempre più incerto: con il contratto in scadenza tra meno di un anno e nessuna intesa raggiunta per il rinnovo, lo scenario di una possibile cessione si fa concreto. La situazione sorprende i tifosi, che si domandano se questa sia solo una strategia o il segnale di un cambiamento imminente. Ma quali saranno le mosse della società bianconera? Solo il tempo potrà svelarlo.

McKennie Juventus, clamoroso: non si esclude a priori la cessione nel caso in cui. Lo scenario a sorpresa sul mediano americano ex Schalke. Il futuro di Weston McKennie alla Juve rischia di farsi più incerto. Come riportato da Tuttosport, il centrocampista statunitense, che ha il contratto in scadenza tra meno di un anno, non ha ancora trovato l'intesa per il rinnovo con il club bianconero. La Juventus, che vorrebbe blindare il giocatore, è ancora in fase di negoziazione con il suo entourage, ma al momento non c'è stata alcuna fumata bianca. Se nei prossimi mesi non si riuscirà a raggiungere un accordo per il rinnovo, la Juve potrebbe trovarsi di fronte a una scelta importante.

