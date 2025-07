Amici le nozze romantiche di Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera | Jovanotti canta per loro

Un matrimonio da sogno in Liguria, dove l’amore tra Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera ha conquistato tutti, rendendo il giorno indimenticabile. A impreziosire questa unione magica, Jovanotti ha regalato un’emozionante performance che ha fatto sussultare il cuore degli ospiti. Un momento unico di romanticismo e musica che resterà nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di vivere questa splendida giornata. E così, l’amore trionfa ancora, scrivendo nuove storie da celebrale.

Un matrimonio romantico e Jovanotti che canta per gli sposi: è accaduto a Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera. L’ex ballerino di Amici ha sposato il compagno con una cerimonia bellissima in Liguria. A festeggiare l’unione anche il cantante che si è esibito durante le nozze, rendendo tutto ancora più magico. Le nozze romantiche di Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera. Visualizza questo post su Instagram Le nozze si sono svolte a Lerici, in Liguria, di fronte ad amici e parenti che hanno celebrato un’unione che dura da tempo. Ex ballerino di Amici di Maria De Filippi (e vincitore del programma nel 2015), Gabriele Esposito è un professionista di alto livello che ha lavorato con Elodie e Madonna. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Amici, le nozze romantiche di Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera: Jovanotti canta per loro

