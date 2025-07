Se sei alla ricerca di un’opportunità concreta nel cuore di Arezzo, Poste Italiane ti aspetta! La nota realtà postale sta assumendo portalettere a tempo determinato, pronti a recapitare pacchi, lettere e raccomandate nella tua zona. Se desideri entrare a far parte di un team dinamico e affidabile, non perdere questa chance: invia il tuo curriculum entro DOMANI, 8 luglio, e fai il primo passo verso una carriera stabile e stimolante.

Arezzo, 7 luglio 2025 – Anche ad Arezzo città e provincia Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato che si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, ecc.) nell'area territoriale di propria competenza. Per candidarsi è sufficiente inserire, entro DOMANI martedì 8 luglio, il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione. In fase di candidatura, sarà possibile indicare l'area territoriale di interesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it