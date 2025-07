Incendi a Fiumicino il Comune attiva Arpa Lazio per il monitoraggio dell’aria

Fiumicino, 7 luglio 2025 – Dopo i recenti incendi che stanno devastando il territorio comunale, tra cui quello di questa mattina nel Parco Leonardo, l’Amministrazione ha attivato con urgenza Arpa Lazio per monitorare la qualità dell’aria. La salute dei nostri cittadini e dell’ambiente non può essere messa a rischio: è fondamentale agire tempestivamente per prevenire conseguenze più gravi. Solo così possiamo proteggere il nostro territorio e il suo futuro.

Fiumicino, 7 luglio 2025 – A seguito de i numerosi incendi che in questi giorni stanno colpendo diverse aree del territorio comunale – l’ultimo registrato questa mattina nella zona di Parco Leonardo ( leggi qui ) – l’Amministrazione Comunale, tramite l’Area Ambiente, ha richiesto c on urgenza l’intervento di Arpa Lazio per il monitoraggio della qualità dell’aria. Non possiamo restare indifferenti di fronte al ripetersi di incendi che mettono a rischio l’ambiente e la sicurezza dei cittadini – dichiara l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa. – È importante precisare che i roghi sviluppatisi questa mattina, uno nei pressi del Centro Commerciale Da Vinci e l’altro nella zona della Liburna, non sono riconducibili alla presenza di terreni abbandonati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: incendi - fiumicino - arpa - lazio

