Corinaldo continua a essere al centro di un’Italia in cerca di verità e giustizia. Andrea Cavallari, condannato per la tragedia della Banda dello Spray, è ancora in fuga, gettando un'ombra sull’intera comunità. Il padre di una vittima spera nel suo ritorno spontaneo, confidando nel riscatto umano. Al suo appello si unisce il desiderio di chiarezza e di rispetto per le vite spezzate, affinché la giustizia possa fare il suo corso.

Andrea Cavallari, il 26enne condannato, insieme ad altri 5 complici, per la strage di Corinaldo, è ancora in fuga. Di lui si sono perse le tracce giovedì scorso, quando in permesso per discutere la tesi in scienze giuridiche non e rientrato in carcere Il padre di una delle vittime: "Io mi auguro che abbia un rinsavimento e che ritorni in carcere spontanemaente senza dover essere scortato di nuovo dalla polizia giudiziaria". Al suo appello si unisce quello del padre del giovane:"Invito mio figlio a tornare", ha detto ieri. Cavallari era recluso da 7 anni nel carcere della Dozza, a Bologna, considerato uno dei componenti della cosiddetta banda dello spray, che nella notte nel dicembre 2018, in una discoteca di Corinaldo, Ancona, prima di un concerto di Sfera Ebbasta spruzzò uno spray urticante scatenando il panico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Corinaldo, il giovane della banda dello spray ancora in fuga

