Rivoluzione sui documenti | cosa troveremo sull' It Wallet

La rivoluzione dei documenti digitali sta arrivando con l’IT Wallet, il progetto italiano che promette di semplificare la gestione di patenti, tessere sanitarie e molto altro, tutto comodamente nell’app IO. Entro il 2025, una versione sperimentale rivoluzionerà il modo in cui conserviamo e utilizziamo i nostri documenti, in linea con le iniziative europee. L’Agenzia per...

Il progetto italiano dell ’IT Wallet, un portafoglio digitale integrato nell’app IO per gestire documenti come patente, tessera sanitaria, carta europea della disabilità e tessera di assicurazione malattia, sta avanzando verso una versione sperimentale entro il 2025, in linea con l’iniziativa europea. Due decreti attuativi, in fase di bozza dai ministeri dell’Economia e della Pubblica Amministrazione, definiranno le norme tecniche. L’Agenzia per l’Italia Digitale ha elaborato le linee guida, mentre il dipartimento innovazione sta finalizzando i dettagli. Attualmente, l’app IO consente utilizzi limitati, come la patente digitale per guidare, ma il governo punta a estenderne la validità come documento di riconoscimento, ad esempio in aeroporti o uffici pubblici. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Rivoluzione sui documenti: cosa troveremo sull'It Wallet

