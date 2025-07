Genova Stuprata in tenda in spiaggia

Una ferma denuncia e un bisogno di giustizia per una giovane donna di 25 anni, vittima di uno stupro sulla spiaggia di Genova, emergono con forza. Dopo aver trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell'ordine, la sua testimonianza mette in luce una grave realtà che scuote la città e ci invita a riflettere sull’importanza di tutela e rispetto. La sua storia non deve rimanere isolata, ma diventare motore di cambiamento.

12.58 Una donna di 25 anni si è presentata al Pronto soccorso, all'ospedale genovese Galliera, denunciando di essere stata vittima di uno stupro su una spiaggia della cittĂ . Lo riferisce il quotidiano ligure "Il Secolo XIX". Uscendo da un locale notturno, la donna sarebbe stata attirata dai due in una tenda da campeggio montata sulla spiaggia. Qui si sarebbe consumata la violenza, quasi una settimana fa: malgrado i giorni trascorsi, ha ancora segni delle violenze che denuncia di aver subito: lividi e graffi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

