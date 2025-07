Flash – Comuni pontini ancora sotto attacco bomba | allarme questa mattina Evacuati gli uffici comunali di Sezze e tutte le attività in piazza De Magistriis e piazza San Pietro

Un’ondata di allarme scuote i comuni pontini questa mattina: un ordigno bomba ha provocato evacuazioni e tensione tra cittadini e forze dell'ordine. La segnalazione, arrivata direttamente dal comando dei Carabinieri al sindaco Lucidi, ha attivato immediatamente il piano sicurezza, coinvolgendo polizia, carabinieri e tutti gli enti interessati. In un momento di grande preoccupazione, le autorità sono al lavoro per garantire la sicurezza e fare luce sull’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una telefonata del comando di stazione dei carabinieri direttamente al sindaco Lucidi, questa mattina, ha scatenato apprensione in pieno centro a Sezze. Al numero unico per le emergenze è stata segnalata la presenza di un ordigno in piazza De Magistriis e Piazza San Pietro. Immediatamente è scattato il piano sicurezza da parte di carabinieri e Polizia Locale. Evacuati gli uffici comunali, l’ufficio postale e tutte le altre abitazioni che insistono in zona. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 e gli artificieri. Notizia in aggiornamento Per le vostre segnalazioni alla nostra redazione, potete usare il canale messanger su facebook, oppure scrivere a latina@dayitalianews. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com