Immissioni in ruolo docenti 2025-2026 il Ministero pubblica la pagina con tutte le NOVITA’ normative | ecco quali

Se sei un insegnante o semplicemente interessato alle future assunzioni, non puoi perderti le ultime novità sulle immissioni in ruolo 2025-2026. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha appena aggiornato le modalità di assunzione, confermando il processo digitalizzato avviato nel 2020. Scopri tutte le novità normative e preparati al meglio per questa importante fase di carriera, perché il futuro della scuola si costruisce anche con informazioni chiare e tempestive.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aggiornato le modalità per le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2025-2026, confermando il processo completamente digitalizzato avviato dal 2020-2021. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

