La lezione dei momenti d’oro della politica e dell’economia Gli insegnamenti di Savona

Scopri come i momenti d’oro nella politica e nell’economia, analizzati da Paolo Savona, possano offrire preziosi insegnamenti per evitare il ripetersi di errori storici e mediocrità. Con una prospettiva autorevole, l’autore ci guida attraverso tappe fondamentali come la decolonizzazione, la Guerra Fredda e la nascita dell’Unione Europea, dimostrando che conoscere il passato è la chiave per costruire un futuro più stabile e innovativo. Un viaggio imprescindibile alla scoperta delle lezioni più durature della storia.

I momenti d'oro della politica e dell'economia come argine al ripetersi della storia e della mediocrità (Rubbettino), di Paolo Savona, presidente della Consob, economista, civil servant di lungo corso e docente, analizza i momenti cruciali della politica, dell'economia, dell'imprenditoria innovativa che hanno segnato il destino delle nazioni e delle istituzioni globali. Dalla decolonizzazione alla Guerra Fredda, dalla nascita dell'Unione Europea alle tensioni della globalizzazione, fino alle proteste libertariane di Musk e l'ascesa di nuovi nazionalismi con caratteri imperiali. Tramite un volume mette in luce il legame indissolubile tra politica, economia e innovazione tecnologica, tracciando il filo conduttore tra le scelte dei grandi leader e le loro conseguenze nel mondo contemporaneo.

