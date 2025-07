Monaco Energy Boat Challenge trionfo del team UniBoAT dell’Università di Bologna

Dopo quattro intense giornate all'Yacht Club de Monaco, il team Uniboat dell’Università di Bologna si aggiudica il titolo di campione assoluto alla 12a Monaco Energy Boat Challenge, confermandosi leader nel settore delle imbarcazioni sostenibili. Supportato da Sanlorenzo, il team ha trionfato per la quarta volta nella Classe Energy, dimostrando che innovazione e passione stanno scrivendo il futuro della nautica green. La sfida tra giovani ingegneri e grandi aziende accelera verso un domani più sostenibile.

Dopo quattro intense giornate, lo Yacht Club de Monaco ha concluso la 12a edizione della Monaco Energy Boat Challenge. Il team Uniboat-Università di Bologna, supportato da Sanlorenzo, si è aggiudicato il titolo di campione assoluto e, per la quarta volta, si è aggiudicato la vittoria nella Classe Energy (2021, 2022, 2023 e 2025). Alla Challenge, importanti attori del settore e giovani ingegneri hanno unito le loro competenze per accelerare la transizione energetica del settore. Anche quest’anno, il Principe Alberto II di Monaco, Presidente dello Yacht Club de Monaco, ha voluto incontrare gli studenti, fermandosi al paddock per scoprire le ultime novità e seguendo le regate dal pontile. 🔗 Leggi su Lapresse.it