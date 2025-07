Movida sicura controlli dei carabinieri per il contrasto allo spaccio

La movida è il cuore pulsante delle serate estive, ma la sicurezza non può essere trascurata. I Carabinieri di Taranto hanno intensificato i controlli durante il weekend, concentrandosi sul contrasto allo spaccio di droga e sulla tutela dei giovani nelle aree più frequentate. Un impegno costante per garantire un divertimento responsabile e un ambiente sicuro per tutti. La città si impegna a mantenere elevati gli standard di sicurezza, perché la movida deve essere un momento di gioia e non di rischio.

Tarantini Time Quotidiano Nel corso del weekend, i Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto” finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle aree frequentate da giovani e alla sicurezza dei luoghi di aggregazione nella movida estiva. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza della comunità, tutelando la serenità dei cittadini durante le serate estive, in linea con la costante azione di presidio e prossimità che caratterizza l’operato dell’Arma sul territorio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Movida sicura, controlli dei carabinieri per il contrasto allo spaccio

In questa notizia si parla di: movida - carabinieri - spaccio - sicura

Napoli: Carabinieri nella movida del centro storico. Focus su centauri e spritz. C’è anche un arresto - Nella movida del centro storico di Napoli, i carabinieri hanno intensificato i controlli, focalizzandosi su centauri e il consumo di spritz.

Contrasto allo spaccio di droga: arrestato un 24enne tunisino dalla Guardia di Finanza Nella serata di giovedì scorso la Compagnia della Guardia di Finanza di Casale, durante i consueti controlli serali anti "mala movida", tra il centro e la Stazione, ha fermat Vai su Facebook

Servizi straordinari per una movida sicura; Movida e spaccio: nove arresti a Roma durante i controlli antidroga dei Carabinieri; Cortina sotto stretta sorveglianza: carabinieri intensificano i controlli per un weekend sicuro.

Movida sicura nel Salento, un patto per la tranquillità e la sicurezza sottoscritto in Prefettura - Federaziende, con il Segretario Generale Mazzotta, ha tuttavia sottolineato l'importanza di scelte condivise e non imposte agli operatori ... Segnala leccenews24.it

Leporano, in casa aveva 10kg di hashish e 2000 euro in contanti: arrestato trentenne - Tra gli esiti dei controlli ad alto impatto dei carabinieri nel Tarantino: arresti e sequestri nella movida estiva ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it