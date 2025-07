Calcio Davide Ancelotti nuovo allenatore del Botafogo

Davide Ancelotti si appresta a vivere la sua prima avventura da allenatore principale, pronto a guidare il prestigioso Botafogo nel cuore del Brasile. Dopo aver fatto parte dello staff della Nazionale brasiliana, l’allenatore italiano sta per affrontare una sfida decisiva, con l’obiettivo di portare nuova energia e successi in Sudamerica. L’attesa ufficialità si fa sentire, e il calcio brasiliano si prepara a un capitolo tutto da scrivere.

Roma, 7 lug. (askanews) – Prima avventura da allenatore capo per Davide Ancelotti. Manca solo l’ufficialitĂ per diventare il nuovo tecnico del Botafogo che dopo l’esperienza al Mondiale per Club aveva esonerato Renato Paiva. Il proprietario del club campione del Sudamerica, l’imprenditore statunitense John Textor è lo stesso del Lione, appena retrocesso per debiti in Ligue 2. Davide Ancelotti era nello staff della Nazionale brasiliana guidata dal papĂ Carlo. Contratto di due anni per lui. Oltre che al Real Madrid aveva lavorato anche al Bayern Monaco, Napoli ed Everton sempre insieme al padre. Il Botafogo si ritroverĂ oggi per la ripresa degli allenamenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it