LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo non lascia spazio alle fughe!

Segui in tempo reale la tappa odierna del Giro d’Italia Femminile 2025, dove il gruppo si mantiene compatto, ostacolando ogni tentativo di fuga. Le battaglie strategiche e gli attacchi continui rendono questa tappa avvincente e ricca di suspense. Resta aggiornato e scopri chi dominerà il traguardo: clicca qui per vivere ogni emozione in diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.51 Mancano 60 chilometri all’arrivo. 12.48 Continuano gli attacchi in gruppo. 12.46 Si ritira Greta Marturano (UAE Team ADQ) 12.43 Riprese Bortoli e Zontone. Il gruppo maglia rosa torna a rappresentare la testa della corsa. 12.40 Il gruppo non lascia molto spazio alle due fuggitive che hanno un vantaggio di 15?. 12.38 Attacca Virginia Bortoli (Top Girls Fassa Bortolo). Risponde solamente Asia Zontone (Isolmant – Premac – Vittoria) 12.35 Questa la classifica generale dopo la cronometro di ieri: 1 Marlen Reusser (Movistar Team) 17:22 2 Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) +0:12 3 Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) +0:16 4 Anna Van Der Breggen (Team SD Worx – Protime) +0:20 5 Lieke Nooijen (Team Visma Lease a bike) +0:24 6 Anna Henderson (Lidl – Trek) +0:27 7 Christina Schweinberger (Fenix – Deceuninck) +0:30 8 Alessia Vigilia (FDJ – Suez) +0:40 9 Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco) +0:41 10 Shirin Van Anrooij (Lidl – Trek) +0:41 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo non lascia spazio alle fughe!

In questa notizia si parla di: gruppo - diretta - lascia - spazio

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: fasi decisive, tutti i migliori in testa al gruppo - Segui la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Siamo alle fasi decisive con i migliori ciclisti in testa al gruppo.

DIRETTA - IL VERDE E L'AZZURO SPAZIO AUTOGESTITO DEI VERDI DI POZZUOLI PUNTATA DEL 3 LUGLIO 2025 - SEGUICI SUL CANALE 99 DEL DGT E SUL SITO WEB... Vai su Facebook

Si ferma la Casa in Movimento: Un’isola umana felice e solidale; Monterrey - Inter (1-1) Mondiale per club 2025; Referendum abrogativi ex art. 75 dell'8 e 9 giugno 2025: assegnazione degli spazi per le affissioni della propaganda elettorale diretta.

Trattativa Guardiola-Milan, l'annuncio in diretta non lascia spazio a dubbi - MSN - Le indiscrezioni su un presunto interesse del Milan per Pep Guardiola hanno infiammato il web negli ultimi giorni, ma ora arrivano smentite ufficiali. Riporta msn.com

Gruppo Callipo, spazio alla quinta generazione: dal tonno «vegan» al gelato, i progetti (con l’obiettivo dei 100 milioni di ricavi) - Corriere della Sera - Passaggio di consegne per il gruppo calabrese: il patron Filippo, quarta generazione, lascia spazio ai figli Giacinto e Filippo Maria. Secondo corriere.it