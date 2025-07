Mbappé contro il Psg i retroscena di una guerra

Il mondo del calcio è scosso da un conflitto intricato tra Mbappé e il PSG, che va oltre i confini dello sport. Doveva essere la stagione della definitiva consacrazione per la stella francese, ma questioni legali e tensioni si intrecciano in un intricato gioco di potere e ambizioni. Dal Mondiale per club emerge una saga degna di una spy story, pronta a scrivere un capitolo sorprendente nella storia del calcio.

Doveva essere la stella più luminosa di Parigi, è finita con uno strascico legale a otto cifre. Kylian e il suo ex club si trovano contro al Mondiale per club, e si portano dietro una battaglia degna di una spy story. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mbappé contro il Psg, i retroscena di una guerra