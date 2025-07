The Sims 4 Natura Incantata | creature fatate e quartieri verdi nel nuovo Expansion Pack

Preparatevi a immergervi in un mondo incantato con The Sims 4 Natura Incantata! Questo nuovo expansion pack trasforma l'esperienza di gioco, portando i giocatori tra creature fatate, quartieri verdi e paesaggi magici di Innisgreen. Con atmosfere suggestive e possibilitĂ di trasformazione, il gioco si arricchisce di una dimensione ancora piĂą coinvolgente e fantasiosa. Pronti a scoprire le meraviglie di questo universo incantato? La magia vi aspetta!

The Sims 4 si prepara a cambiare pelle – o meglio, ad abbracciare la magia della natura. Con il nuovo Expansion Pack Natura Incantata, i giocatori potranno esplorare la nuova ambientazione di Innisgreen, un mondo ispirato ai paesaggi piĂą mistici e selvaggi, pronto ad accogliere storie suggestive e trasformazioni sorprendenti. Annunciato tramite un nuovo trailer di approfondimento sulla dinamica di gioco, il pacchetto sarĂ disponibile su PC tramite EA app, Steam ed Epic Games Store, oltre che su console PlayStation e Xbox di attuale e precedente generazione. Dove finisce la realtĂ , comincia l’incanto. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - The Sims 4 Natura Incantata: creature fatate e quartieri verdi nel nuovo Expansion Pack

In questa notizia si parla di: natura - sims - incantata - expansion

Sims 4 presenta un grave problema prima dell’espansione incantati dalla natura - L’attesa per l’espansione “Incantati dalla Natura” di The Sims 4 è alle stelle, ma non senza qualche ostacolo.

NATURA INCANTATA TRAILER UFFICIALE! Lasciatevi incantare dalla magia della natura e da tutte le sue meraviglie con l’espansione di The Sims 4 In arrivo il Vai su Facebook

Diventate tutt'uno con il mondo naturale in The Sims 4 Natura Incantata,; The Sims 4: Natura Incantata, arrivano le fate!; The Sims 4: Natura Incantata, arrivano le fate!.

The Sims 4 Natura Incantata Expansion Pack | Provato - The Sims 4 Natura Incantata Expansion Pack arriva il 10 luglio e introduce un mondo fatato tutto da scoprire e nuove interazioni per chi ama la natura. Secondo msn.com

The Sims 4: Natura Incantata, arrivano le fate! - Abbiamo dato un'occhiata in anteprima alle novità dell'espansione di The Sims 4: Natura Incantata, dedicata alla natura e alle fate ... Segnala msn.com