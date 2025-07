Violenza sessuale a Genova in una tenda sulla spiaggia donna accusa due uomini | le urla inascoltate e la fuga

Un grave episodio scuote Genova: una donna denuncia di aver subito una violenza sessuale in una tenda sulla spiaggia, tentando invano di gridare aiuto mentre i suoi aggressori fuggivano. Ora, la giovane è sotto tutela in un centro di igiene mentale, mentre le autorità sono all’opera per identificare e fermare i due uomini coinvolti. La comunità si stringe attorno alla vittima, auspicando giustizia e sicurezza per tutti.

