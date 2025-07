Secondo l’Fbi Epstein si è suicidato e non aveva una lista di clienti

Secondo le conclusioni ufficiali dell’FBI e del Dipartimento di Giustizia, Jeffrey Epstein si sarebbe suicidato nel 2019, senza prove di un omicidio o di una lista clienti influenti. La vicenda ha suscitato molte speculazioni e misteri, alimentando dubbi sulla verità dietro la sua morte. Ora, l’amministrazione Trump si prepara a rendere pubblici nuovi elementi per chiarire ogni dubbio. Ma cosa c’è davvero dietro questa conclusione?

Non ci sono prove che il finanziere Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali e trovato morto in carcere il 10 agosto 2019, sia stato assassinato, abbia ricattato ricchi e potenti o tenuto una ‘lista clienti’. Sono le conclusioni dell’indagine del Dipartimento di Giustizia e dell’ Fbi. Lo riporta Axios, aggiungendo che l’amministrazione Trump prevede di pubblicare a breve un video per dimostrare che nessuno è entrato nella cella della prigione di Manhattan dove Epstein era detenuto. Le conclusioni dell’Fbi, che certificano il suicidio del finanziere, contraddicono le teorie cospirazioniste circolate per anni e sostenute – tra gli altri – da quello che oggi è il numero uno dell’agenzia, Kash Patel. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Secondo l’Fbi Epstein «si è suicidato e non aveva una lista di clienti»

