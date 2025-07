LIVE Cobolli-Cilic 6-4 1-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il croato inizia a fare sul serio nel 2° set

Il mondo del tennis è in fermento mentre Cobolli si prepara a sfidare Cilic in una battaglia epica a Wimbledon 2025. La tensione si taglia con il coltello, e ogni punto potrebbe essere decisivo. Rimanete sintonizzati per non perdere neanche un istante di questa emozionante sfida in diretta! Pronti a scoprire chi uscirà vincitore?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Servizio vincente. 15-30 Gratuito di rovescio, Cilic! 15-15 Risposta nei piedi Cobolli! DAI! 15-0 Incredibile, stava per finire in rete il rovescio di Cilic. Non è successo e Cobolli ha messo in rete lo slice. Seconda 2-2 A zero il romano! Ora si deve provare ad attaccare il servizio del croato. 40-0 Servizio e dritto poderoso: così va molto meglio! 30-0 Largo il rovescio di Cilic. 15-0 SI parte con una bella prima vincente. 1-2 Ace (8°), il croato ora fa paura. 40-0 Ace (7°). 30-0 Con il dritto fa malissimo Cilic. 15-0 Non risponde sulla seconda di rovescio Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Cilic 6-4, 1-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il croato inizia a fare sul serio nel 2° set

