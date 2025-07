Rock al cinema | anteprime straordinarie il 9 e 10 agosto in tutta Italia

Preparati a vivere un’esperienza unica: il 9 e 10 agosto, tutta Italia si anima con le anteprime di "Tutta colpa del rock", un film che celebra il potere della musica come forza di rinascita. Tra comicità, emozioni e un omaggio sincero al mondo musicale, questa pellicola promette di conquistare i cuori e risvegliare la passione per il rock. Non perdere l’opportunità di scoprire una storia di speranza e rivalsa, portata sul grande schermo da una produzione innovativa e coinvolgente.

un nuovo film che celebra il potere della musica: "tutta colpa del rock". Dal 28 agosto arriva nelle sale cinematografiche italiane un'opera che unisce comicità, emozione e un omaggio sincero al mondo musicale. Con anteprime previste per il 9 e 10 agosto, il film si propone come una narrazione coinvolgente sulla rinascita attraverso la musica, portando sul grande schermo una storia di speranza e rivalsa. una produzione che fonde cinema e musica. informazioni generali. Diretto da Andrea Jublin, " Tutta colpa del rock " è prodotto da Mattia Guerra. La pellicola nasce dalla collaborazione tra le case di produzione Be Water Film e PiperFilm, con il supporto di Netflix.

