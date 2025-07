Netanyahu vola negli Stati Uniti per incontrare Trump alla Casa Bianca

Senza accordo il primo round di colloqui indiretti Israele-Hamas. Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen".

Netanyahu è in volo alla volta degli Stati Uniti. Domani vedrà Trump. Prima di partire ha incontrato il presidente israeliano Herzog che ha sottolineato l'urgenza di raggiungere una svolta nei colloqui per un accordo sulla liberazione degli ostaggi e un cessate il Vai su X

Israele, Netanyahu vola a Washington da Trump. Herzog: “Accordo anche se ha un prezzo” - Nonostante abbia definito “inaccettabili” le modifiche richieste da Hamas per accettare la proposta di accordo lanciata dagli Usa, e approvata da Israele, Benjamin Netanyahu ha deciso di inviare una d ... msn.com scrive

