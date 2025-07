Mercato Inter Frendrup esce dalla lista dei papabili sostituti di Calhanoglu | il motivo

Il mercato dell'Inter si complica: Frendrup, inizialmente considerato come possibile sostituto di Calhanoglu, esce dalla lista dei papabili. La decisione della dirigenza nerazzurra di escluderlo apre nuovi scenari e mette in discussione il piano A per coprire il ruolo di centrocampista. Con il futuro di Hakan ancora incerto, ogni mossa diventa cruciale per il mercato estivo dei milanesi. Resta da vedere come reagirà l’Inter alle nuove sfide di questa intricata sessione di trasferimenti.

Si complica il piano A dei nerazzurri. Il futuro di Hakan Calhanoglu resta uno dei punti interrogativi principali riguardanti il mercato Inter. Il centrocampista turco, classe 1994, è finito nel mirino del Galatasaray e potrebbe lasciare Milano nelle prossime settimane. Se l'operazione dovesse andare in porto, la dirigenza interista ha già identificato il profilo ideale per sostituirlo: si tratta di Ederson, colonna del centrocampo dell'Atalanta. Il brasiliano, classe 1999, è stato uno dei protagonisti della stagione trionfale della Dea, culminata con la qualificazione alla prossima Champions League.

