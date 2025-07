Le ossa del drago | la prima opera d’arte partecipata si trova nello spazio cura di Poppi

Nel cuore del Casentino, nasce una nuova forma di arte condivisa: "Le ossa del drago". Questa prima opera partecipata, realizzata con entusiasmo e creatività dai cittadini di tutte le età, impreziosisce lo spazio CURA di Poppi, un luogo dedicato alla comunità e alla cura. Un progetto che unisce arte e partecipazione, trasformando il vecchio ospedale in un simbolo di rinascita e collaborazione. La storia continua...

Arezzo, 7 luglio 2025 – La prima opera d’arte “partecipata” in Casentino, ovvero fatta con il coinvolgimento di cittadini e cittadine di tutte le età, si trova in una parete importante dello spazio CURA, il nuovo spazio di comunità nato nei locali del vecchio ospedale di Poppi. Si tratta de “Le ossa del drago”, un mosaico realizzato con pezzi di stampe solari, una tecnica cianotipica dell’artista Fargo che porta in giro per il mondo questa sua sperimentazione, ovvero stampe trattate attraverso la luce, per realizzare installazioni in spazi pubblici e non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it