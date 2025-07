Dazi e cittadinanza è scontro politico

Nel cuore del dibattito politico italiano, i temi dei dazi e della cittadinanza tornano a dividere le forze in campo. Un contrasto che riflette le tensioni e le sfide di un Paese alla ricerca di equilibrio tra sovranità economica e inclusione sociale. Augusto Cantelmi analizza le implicazioni di questa battaglia politica, evidenziando le conseguenze che potrebbero influenzare il futuro dell’Italia. Scopriamo insieme le ragioni di questo acceso scontro.

La politica italiana con un nuovo scontro sui dazi e sulla cittadinanza breve. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Dazi e cittadinanza, è scontro politico

In questa notizia si parla di: dazi - cittadinanza - scontro - politico

Giorgia Meloni: «Ho parlato con Trump di dazi e Ucraina. La cittadinanza? Non è una priorità» - Giorgia Meloni si è confrontata con temi caldi e di grande rilevanza internazionale al Forum, affrontando questioni come la guerra in Ucraina, il ruolo degli Stati Uniti, il Green Deal, i dazi commerciali, la legge elettorale e la cittadinanza.

Dopo il fallimento del referendum dell’8 e 9 giugno per il mancato raggiungimento del quorum, si riaccende lo scontro nel centrodestra sulla riforma della cittadinanza. Tajani rilancia la sua proposta sullo ius scholae, Salvini frena: “Mi pare che i referendum ab Vai su Facebook

Cittadinanza, Tajani rilancia ma è scontro con Lega e Conte; Ius Scholae, Forza Italia apre: 'Pronti a votarlo'. Tajani frena: 'Pd voti nostra proposta sui 10 anni'; Riarmo e cittadinanza, tra Lega-Forza Italia cresce la tensione.

Cittadinanza, Tajani frena: "Non voglio mettere in difficoltà il governo. Dazi? Trattativa in corso, ma l'ultima parola è di Trump" - Rivoluzione entro fine anno, ci sarà una direzione dedicata alla crescita economica": il ministro degli Esteri dal "Forum in Masseria" di Bruno Vespa ... Lo riporta affaritaliani.it

Ius scholae, Tajani insiste: “Cdx deve occuparsi di cittadinanza, non c’è rischio invasione islamica a scuola” - Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani insiste sul tema della cittadinanza, dopo la chiusura della premier Meloni e degli alleati leghisti ... Da fanpage.it