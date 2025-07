Mbangula Juve cosa succede dopo la fumata nera con il Nottingham Forest? Le ultimissime sul futuro dell’esterno belga

Dopo la fumata nera con il Nottingham Forest, l’incertezza avvolge il futuro di Samuel Mbangula alla Juventus. L’esterno belga, al centro di molte speculazioni, rimane in bilico tra possibilità di partenza e permanenza. La situazione si fa sempre più complessa, e i tifosi attendono con trepidazione sviluppi concreti. Quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata cessione? Restate con noi per le ultime novità.

