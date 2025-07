Oroscopo della settimana le previsioni segno per segno | Bilancia | non è tempo di partire Gemelli le cose iniziano a cambiare

Questa settimana l’oroscopo ci guida tra emozioni profonde e nuove prospettive. La Bilancia può trovare equilibrio, mentre i Gemelli percepiscono che le cose stanno per cambiare: un punto di svolta si avvicina, portando innovazione e rinnovamento. Con il Sole ancora in Cancro e Urano in arrivo in Gemelli, siamo chiamati a lasciarci alle spalle il passato per abbracciare un futuro pieno di possibilità. È il momento di prendere la...

C’è un punto in cui qualcosa cambia, anche se all’apparenza tutto sembra uguale. Questa settimana ci muoviamo su quel confine: tra passato e futuro, tra ciò che ci è familiare e ciò che non conosciamo ancora. Il Sole è ancora in Cancro e ci tiene vicini al cuore. Ma il 7 luglio, Urano entra in Gemelli: è un cambio d’aria mentale, un nuovo modo di pensare, parlare, connettersi. E il 10 luglio la Luna Piena in Capricorno ci chiede di prenderci la responsabilità dei nostri desideri: “ Lo vuoi davvero? Allora costruiscilo”. È una settimana che parla di futuro, ma anche di radici. Di verità. E di scelte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo della settimana, le previsioni segno per segno: “Bilancia: non è tempo di partire. Gemelli, le cose iniziano a cambiare”

