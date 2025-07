Milano due rapine in un’ora | presi due marocchini

Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 luglio, Milano è stata teatro di due rapide rapine che hanno scosso la città. Due uomini di origini marocchine sono stati prontamente individuati e fermati dalla polizia, grazie all’attenzione e alla prontezza degli agenti di via Fatebenefratelli. La sicurezza dei cittadini rimane una priorità, ma quanto accaduto ci invita a riflettere sull’importanza di vigilare e proteggere le nostre comunità.

Due rapine ai danni di due persone nella notte tra sabato 5 e domenica 6 luglio. Entrambi i rapinatori hanno aggredito le proprie vittime, facendole cadere e rubando i cellulari. A mezzanotte A mezzanotte e trenta circa gli agenti di polizia di via Fatebenefratelli sono stati allertati per una rapina avvenuta in via Anguissola, a. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Milano, due rapine in un’ora: presi due marocchini

In questa notizia si parla di: rapine - milano - presi - marocchini

Milano, rapine di orologi di lusso: fermati due nordafricani - Milano, cuore pulsante della moda e dello stile, si trova nuovamente sotto i riflettori per un feroce episodio di rapine di orologi di lusso.

Rapine in strada di baby gang, 50 arrestati: 18 sono minorenni; Milano, quattro rapine in mezz’ora attorno alla stazione Centrale: arrestati 2 giovani marocchini; Spray al peperoncino e pugni: presi i rapinatori che colpivano sempre nello stesso quartiere.

Milano, a 12 anni compie tre rapine in 3 giorni: marocchino fermato ma non è imputabile - Il Messaggero - un 12enne è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di rapina e, non essendo ... Come scrive ilmessaggero.it

Milano, a 12 anni compie tre rapine in 3 giorni: marocchino fermato ma non è imputabile - Il Gazzettino - un 12enne è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di rapina e, non essendo imputabile, dopo ... Riporta ilgazzettino.it