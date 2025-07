Sempre più anziani e lavoratori tra i nuovi volti della povertà in Italia

Sempre più anziani e lavoratori sono tra i nuovi volti della povertà in Italia, evidenziando una crisi che colpisce le fasce più vulnerabili. Nel 2024, i servizi della rete Caritas hanno assistito quasi 278.000 nuclei familiari, svelando una realtà di povertà crescente e strutturale. Questi dati, raccolti da migliaia di centri in tutta Italia, ci invitano a riflettere sulla profondità di questa emergenza sociale e sulle azioni necessarie per contrastarla.

di Monica Sozzi, del Comitato dell’ASviS, presieduto da Enrico Giovannini, registrato nel sitp ASviS del 24 giugno 2025 Nel 2024 i servizi della rete Caritas hanno sostenuto 277.775 nuclei familiari in Italia. I dati raccolti da 3.341 centri in 204 diocesi mettono in luce una realtà caratterizzata da povertà sempre più intensa, strutturale e multidimensionale. Il 26,7% delle persone seguite è in una condizione di disagio stabile e prolungato, in crescita rispetto al 2023. È quanto emerge dal rapporto “ La povertà in Italia ” pubblicato il 9 giugno dall’organismo della Cei, che ogni anno fotografa la povertà nel nostro Paese a partire dai dati raccolti nei servizi diocesani e parrocchiali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Pensioni in aumento in Italia ma mancano servizi per anziani, Sud ancora indietro - In Italia, le pensioni sono in aumento, ma i servizi per gli anziani, soprattutto al Sud, sono ancora insufficienti.

