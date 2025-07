Arezzo aggiorna il piano per gli impianti di telefonia mobile | presentazione pubblica giovedì 10 luglio

Giovedì 10 luglio alle ore 9:00, nella Sala Rosa di Palazzo Comunale, Arezzo svela il nuovo piano per gli impianti di telefonia mobile. Un aggiornamento cruciale del documento del 2017, pensato per garantire una gestione più moderna, trasparente e responsabile delle infrastrutture di telecomunicazione in città. Un appuntamento da non perdere per cittadini e stakeholder interessati al futuro digitale di Arezzo, che segna un passo importante verso un territorio sempre più connesso e sicuro.

Giovedì 10 luglio alle ore 9:00, nella Sala Rosa di Palazzo Comunale, l’Amministrazione comunale di Arezzo presenterà ufficialmente il nuovo Programma comunale per gli impianti di telefonia mobile, attualmente in fase di adozione. Il documento rappresenta l’aggiornamento del piano approvato nel 2017 e si pone come strumento strategico per una gestione moderna, responsabile e trasparente delle infrastrutture di telecomunicazione sul territorio. Il Programma è stato redatto con l’obiettivo di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ottimizzare l’installazione degli impianti e garantire una copertura efficace del servizio, in un’ottica di sostenibilità ambientale e tutela della salute pubblica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo aggiorna il piano per gli impianti di telefonia mobile: presentazione pubblica giovedì 10 luglio

