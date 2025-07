Wimbledon 2025 la diretta di oggi | Cobolli vince il primo set con Cilic Gli orari di Sinner e Sonego

Wimbledon 2025 infiamma Londra: oggi gli azzurri sfidano i grandi del tennis internazionale. Cobolli apre le danze battendo Cilic nel primo set, mentre Sinner e Sonego si preparano a scendere in campo con orari ancora da confermare. La passione italiana cresce ad ogni scambio: chi conquisterà la vittoria e accenderà il sogno Wimbledon? Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti live!

Londra, 7 luglio 2025 – L’Italia sogna con i tre moschettieri azzurri in campo oggi a Wimbledon 2025. Sul green londinese, per gli ottavi di finale, è già impegnato Flavio Cobolli che si gioca il passaggio del turno con il redivivo Marin Cilic, 37 anni e una finale di Wimbledon in carriera (2017). Cilic sta sorprendendo tutti in questa edizione, al secondo turno ha eliminato la testa di serie numero 4 del torneo Jack Draper. Chi avrà la meglio se la vedrà con il vincitore del match tra Novak Djokovic e Alex De Minaur. Dalle 15.10, sul campo 1, è atteso l’incontro tra Lorenzo Sonego e Ben Shelton, testa di serie numero 10 del torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Wimbledon 2025, la diretta di oggi: Cobolli vince il primo set con Cilic. Gli orari di Sinner e Sonego

