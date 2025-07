Addizionali Irpef Salerno-Roma le più care Milano paga la metà

Se pensavate che le tasse fossero uguali ovunque, vi sbagliate di grosso. Le addizionali Irpef variano notevolmente da città a città, con Salerno e Roma in testa tra i maggiori prelievi per chi ha un reddito di 40.000 euro, mentre Milano si distingue per pagare meno grazie all'assenza di Irpef. Un panorama fiscale che riflette le differenze e le sfide del nostro Paese.

Sono Salerno e Roma le città nelle quali si pagano più addizionali Irpef se si ha un reddito da 40.000 euro, subito seguite da Avellino e Napoli: tutte sopra i 1.400 euro di prelievo. Per i redditi bassi, attorno ai 20.000 euro l'anno, è invece Vibo Valentia a vincere lo scettro del caro addizionali. Nella classifica tra grandi città forte il contrasto tra i romani a basso reddito e i milanesi che pagano meno della metà perchè non hanno Irpef comunale. Il divario tra le due grandi metropoli rimane ancora altissimo anche a 40.000 euro: ai 1.542 euro versati dai romani si contrappongono i 916 versati da chi abita a Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Addizionali Irpef, Salerno-Roma le più care, Milano paga la metà

