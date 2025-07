Il ritorno degli Oasis | la notte che ha risvegliato il britpop

si è infiammata, riportando il britpop ai suoi fasti e regalando un’emozione indimenticabile a ogni fan. Un evento che ha riscritto la storia della musica britannica, dimostrando che il legame tra gli Oasis è più forte di ogni distanza e tempo trascorso. La notte del 4 luglio 2025 resterà per sempre impressa come il ritorno epico di una leggenda vivente.

Il 4 luglio 2025 resterà scolpito nella memoria di ogni fan del Britpop come il giorno in cui l’impossibile è diventato realtà. Dopo 16 anni di separazione, gli Oasis sono tornati sul palco per il primo concerto della loro reunion al Principality Stadium di Cardiff, dando inizio al loro Oasis Live ’25 Tour davanti a 75.000 spettatori in delirio. Quando Liam e Noel Gallagher sono saliti insieme sul palco per la prima volta dal 2009, l’atmosfera era elettrizzante. Il cielo gallese, carico di nuvole grigie, sembrava fare da cornice perfetta a questo momento storico, quasi come se anche la natura volesse rendere omaggio al ritorno di una delle band più influenti della storia della musica britannica. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Il ritorno degli Oasis: la notte che ha risvegliato il britpop

In questa notizia si parla di: oasis - britpop - ritorno - notte

Ex party girl anni ’90, oggi attivista impegnata per la salute delle donne. Dalla Londra Britpop al wellness consapevole, nel giorno del ritorno degli Oasis - Da girl ex party anni '80 a protagonista di un riscatto personale e sociale, Meg Mathews incarna oggi una voce forte per la salute e il benessere femminile.

Una notte magica, che i fan degli Oasis hanno sognato per 16 lunghi anni. Noel e Liam Gallagher sono tornati a suonare insieme e il tour di reunion dei re del britpop è partito ieri da Cardiff. I 74mila spettatori del Principality Stadium hanno potuto riascoltare d Vai su Facebook

Gli Oasis sono tornati, la reunion sold out dei fratelli Gallagher dopo 16 anni; Oasis: il ritorno trionfale dopo 16 anni; Siamo andati al concerto di reunion degli Oasis a Cardiff, ma com’è stato? Una setlist perfetta e un live tra birre volanti, abbracci tra Noel e Liam Gallagher e fan in delirio. Vi raccontiamo un sogno che si avvera con il ritorno dei re del britpop….

Oasis, un ritorno epocale: a Cardiff una notte che riscrive la storia del rock - Oasis, reunion a Cardiff dopo 16 anni di inattività, notte storica di grandi classici e un tour mondiale in arrivo per la band dei Gallagher ... Segnala msn.com

Il ritorno degli Oasis, notte trionfale davanti a 74mila fan in delirio a Cardiff. “Wonderwall” live VIDEO - I fratelli si sono così lasciati alle spalle il drammatico scioglimento avvenuto sedici anni fa, dopo l'ennesima lite ... Si legge su blitzquotidiano.it