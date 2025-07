Pisa Gdf scopre centro estetico in ambulatorio clandestino a Pontedera

Le forze dell'ordine di Pisa e Pontedera continuano a smascherare attività illegali nel settore estetico, proteggendo così la salute dei cittadini. Recentemente, i militari hanno scoperto un centro estetico clandestino gestito da un sedicente “medico estetico” in un ambulatorio abusivo vicino a Pontedera, immediatamente sequestrato. La lotta contro il lavoro nero e le pratiche irregolari si intensifica, garantendo sicurezza e legalità per tutti.

I militari del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito di un’attività di indagine coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica hanno individuato un sedicente “medico estetico” che lavorava in un ambulatorio clandestino, sottoposto a sequestro, allestito nelle vicinanze della propria abitazione. I finanzieri della Compagnia di Pontedera hanno avviato una campagna di controllo e monitoraggio, su tutto il territorio di competenza, nei confronti degli operatori che, in assenza di qualifiche e autorizzazioni, effettuano trattamenti di medicina estetica, a seguito dei recenti fatti avvenuti nel territorio nazionale, che ha portato anche alla morte di ignari pazienti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pisa, Gdf scopre centro estetico in ambulatorio clandestino a Pontedera

