Manovre destabilizzanti in corso

Manovre destabilizzanti in corso, segnate da tensioni crescenti e sfide imprevedibili. Per chi ancora non si è concesso una pausa, il ritorno alla routine può sembrare un'ulteriore prova, ma questa settimana porta una nota di speranza: le temperature percepite si attenuano, offrendo un po’ di sollievo. Tuttavia, il clima di instabilità rimane impervio, alimentato dal fuoco delle tensioni e dai conflitti in atto, rendendo il futuro ancora più incerto e da affrontare con cautela.

Per chi non è andato ancora in ferie, sospirate per l’intero anno, è iniziata un’altra settimana con la stessa routine. Questa volta, almeno in parte, in controtendenza rispetto alle ultime che la hanno preceduta. Difatti la temperatura percepita è prevista più gradevole rispetto a quella dei giorni scorsi. É temuta invece in drastico aumento quella condizionata dalla quantità di fuoco provocata dalle armi usate dagli antagonisti e dai loro alleati. Oramai chi segue accuratamente quelle vicende dovrà dotarsi di una agenda, meglio se di tipo elettronico, dove annotare almeno i fatti salienti che si sono verificati nelle ultime 24 ore full time. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

