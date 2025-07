LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | ritmo alto sul Bienno Wiebes in difficoltà!

Segui in diretta il Giro d’Italia Femminile 2025, tappa di oggi, con un ritmo incalzante e emozioni a non finire. La battaglia tra le grandi corridori è ancora aperta, mentre il gruppo affronta la discesa tecnica dopo la salita di Bienno. Resta sintonizzato per aggiornamenti in tempo reale e scopri come si svilupperà questa spettacolare sfida che promette colpi di scena fino all’ultimo chilometro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.07 Attendiamo il termine della discesa per poter capire il distacco del gruppetto di Lorena Wiebes dalla testa dalla corsa. 13.05 Terminata la salita di Bienno. Le atlete ora si getteranno in una discesa molto tecnica. Non a caso Reusser decide di mettersi in prima posizione per non prendersi rischi 13.05 Il lavoro della formazione di Elisa Longo Borghini sembra portare i frutti sperati: perdono qualche metro Lorena Wiebes e Chiara Consonni. 13.03 Si mette in testa la UAE Team ADQ che alza il ritmo per provare a mettere in difficoltà le velociste. 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: ritmo alto sul Bienno, Wiebes in difficoltà!

