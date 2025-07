Calciomercato Milan aumentano le chance di vedere Vlahovic rossonero

Il calciomercato estivo si infiamma e le voci su un possibile trasferimento di Dusan Vlahovic al Milan si fanno sempre più insistenti. La suggestiva ipotesi di vedere il bomber serbo rossonero si avvicina, alimentando entusiasmo tra i tifosi. Con le trattative in pieno fermento, il futuro di Vlahovic potrebbe scrivere una nuova, affascinante pagina della Serie A: il suo nome è sul taccuino dei grandi.

Dusan Vlahovic dalla Juventus al Milan in questo calciomercato estivo? Probabile, sempre di più, secondo 'Repubblica' oggi in edicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, aumentano le chance di vedere Vlahovic rossonero

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - vlahovic - aumentano

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

#Maignan minaccia il #Milan Intanto nome nuovo per la porta al suo posto E deciso il futuro di #Bennacer Le ultime da Casa Milan dal nostro... Vai su Facebook

Salgono le quotazioni di Vlahovic al Milan. La Repubblica: La Juventus chiede 25 milioni; Tutto il mercato in | .it; Calciomercato, Vlahovic al Milan: annuncio improvviso poco fa!.

Vlahovic apre al Milan, c’è una speranza per Allegri: trattativa possibile? La novità - Il calciomercato entra nel vivo e il Milan continua a cercare il grande attaccante per rinfor ... Come scrive milannews24.com

Vlahovic Milan si accende! Il serbo apre ai rossoneri, legame forte con Allegri: la Juve ha pronto un piano per agevolare l’addio - Il serbo apre ai rossoneri, legame forte con Allegri: la Juve ha pronto un piano per agevolare l’addio nel corso dell’estate Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juve potrebbe e ... Si legge su juventusnews24.com