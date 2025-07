Stress geopolitico quale impatto sugli stili di investimento azionari?

Lo stress geopolitico, come l'escalation tra Israele e Iran, mette alla prova la stabilità dei mercati azionari e rivela quali strategie di investimento siano più resilienti o vulnerabili. In un contesto in rapido cambiamento, comprendere gli effetti di tali tensioni diventa essenziale per navigare con successo nel panorama finanziario. Scopriamo insieme come analizzare e gestire al meglio le sfide di un mondo sempre più interconnesso.

La recente escalation tra Israele e Iran ci ha offerto un test in diretta del comportamento degli stili azionari in caso di stress geopolitico e come gli shock "possano influenzare i mercati finanziari, con particolare attenzione alle strategie di investimento che potrebbero essere più resilienti o vulnerabili in questo contesto". Lo sottolinea Ross Olusanya, Quantitative Investment Director, Aberdeen Investments. Stress geopolitico, impatto sugli stili di investimento azionari. Partiamo dai titoli a basso beta (come beni di consumo, utility etc) che in risposta all'attacco israeliano all'Iran del 13 giugno, hanno registrato una forte performance, mentre i titoli ad alto beta hanno subito una flessione.

