Lapo Lani e il suo Vangelo secondo Giovanni

Lapo Lani, celebre architetto e talento teatrale, ci invita a un viaggio emozionante nel cuore del Vangelo secondo Giovanni, un testo che celebra l’amore in tutte le sue forme. In un’atmosfera magica al teatro etrusco di Castelsecco, il 12 luglio alle 21:15, Lani rivelerà come le parole sacre possono ancora ispirare e unire le persone. Non perdere questa occasione di riflessione e poesia: l’amore è il messaggio che può cambiare il mondo.

Arezzo, 7 luglio 2025 – Sabato 12 Luglio, alle ore 21,15 nell'incantevole scenario del teatro etrusco di Castelsecco, Lapo Lani. Architetto di fama ed affermato interprete teatrale ci racconterà il suo Vangelo secondo Giovanni. Il Vangelo secondo Giovanni è pervaso da un forte tema dell'amore, sia l'amore di Dio per l'umanità, sia l'amore che i discepoli devono nutrire tra loro. In questo periodo storico, caratterizzato da lunghi e profondi conflitti, il tema dell'amore tra gli uomini, continuamente richiamato a fondamento della pace, torna nelle letture di un sensibile interprete del nostro tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lapo Lani e il suo Vangelo secondo Giovanni.

In questa notizia si parla di: vangelo - secondo - giovanni - lapo

Al via la XXVIII Settimana Biblica: “Il Vangelo secondo Giovanni” al centro dell’edizione 2025 - Al via la XXVIII Settimana Biblica, l’evento imperdibile che riunisce appassionati e studiosi per approfondire il Vangelo secondo Giovanni.

Arezzo : al via le serate gratuite di Castelsecco, sette spettacoli al parco archeologico; Lapo Elkann tra gli impegni umanitari e l’amore per Joana Lemos.

Il Vangelo secondo Giovanni nell’opera di René Guénon – a cura di Sergio Castellino - Il Vangelo secondo Giovanni nell’opera di René Guénon è un libro destinato a chi desidera andare oltre la lettera, e avvicinarsi a un’intelligenza del sacro non dogmatica ma simbolica. Come scrive ticinolive.ch

Il Vangelo di Giovanni secondo Meister Eckhart - MSN - Un lungo commento al Vangelo di Giovanni ad opera del magister sacrae theologiae Johannes Eckhart (nella foto), ovvero quel Meister Eckhart che scelse di lavorare sul più personale dei quattro ... Segnala msn.com