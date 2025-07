MotoGP Marc Marquez e Il Sorpasso ai danni di Valentino Rossi Può vincere più del Dottore?

Il tema del “Sorpasso” torna prepotentemente di attualità dopo essere stato protagonista di uno dei momenti più iconici della MotoGP: il sorpasso di Marc Marquez ai danni di Valentino Rossi ad Assen. Con 68 vittorie, l’iberico si avvicina sempre più a Valentino Rossi, fermo a 89 trionfi. La corsa al record prosegue, e il prossimo step potrebbe appartenere proprio a Marquez, pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia delle due ruote.

Imponendosi ad Assen, Marc Marquez è arrivato a quota 68 successi in top-class, apparigliando Giacomo Agostini al secondo posto assoluto nella graduatoria dei plurivittoriosi nella classe regina del Motomondiale. A questo punto, davanti allo spagnolo, resta solo Valentino Rossi con 89 affermazioni. Ne mancano dunque 21 a El Trueno de Cervera per raggiungere il Dottore. Il tema del “ Sorpasso ” torna prepotentemente di attualità dopo essere finito nel dimenticatoio per anni. Del record di vittorie si è parlato insistentemente sul finire del decennio scorso, ma l’argomento era stato successivamente archiviato dalle vicissitudini negative di cui è stato vittima l’iberico. 🔗 Leggi su Oasport.it