Milan Allegri | Cercheremo di toglierci grandi soddisfazioni LIVE

Oggi a Casa Milan si apre un nuovo capitolo con la presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore dei rossoneri. Con entusiasmo e determinazione, Allegri promette grandi soddisfazioni live e un futuro ricco di successi per il Milan. Le sue parole sono un segnale di rinascita e ambizione, pronti a scrivere insieme pagine memorabili nel cuore della città e del club. E' il momento di guardare avanti con fiducia e passione.

Le prime dichiarazioni alla stampa del nuovo allenatore dei rossoneri. Il tecnico livornese risponde alle domande dei giornalisti E’ giornata di presentazioni in Casa Milan. In via Aldo Rossi, nella sede del club rossonero, è il momento di Massimiliano Allegri. Milan, la conferenza di presentazione di Allegri: seguila LIVE (LaPresse) – Calciomercato.it Il tecnico livornese risponde alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa. Per il Diavolo è tempo di ricominciare dopo una stagione alquanto deludente Segui LIVE le dichiarazioni di Massimiliano Allegri La conferenza di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, Allegri: “Cercheremo di toglierci grandi soddisfazioni” LIVE

In questa notizia si parla di: milan - allegri - cercheremo - toglierci

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Scudetto Milan, Berlusconi show su Allegri, Inter, Leonardo e Coppa Italia.

Il nuovo Milan di Allegri: dieci regole per riportare in alto i rossoneri - La nuova era del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri: strategie, obiettivi e il ritorno alle origini per riconquistare il successo. Come scrive notiziemilan.it

Allegri cerca un bomber per il Milan: Gimenez è un rebus, Vlahovic una pista sempre più calda. - MSN - L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri esprime chiare preferenze per attaccanti con esperienza in Serie A, mentre il futuro di Gimenez è ancora incerto. Segnala msn.com