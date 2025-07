Basta short e ciabatte alla Scala di Milano Quando la forma ha un senso

Dopo sempre più episodi di look informali alla Scala di Milano, torna il buon senso e il rispetto per un luogo di cultura e tradizione. È ora di riscoprire l’eleganza e vestirsi con decoro, perché la forma, in occasioni così speciali, ha un suo valore. Pierluigi Vito ci invita a riflettere: quando la moda incontra il rispetto, tutto diventa più bello.

