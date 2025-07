Vallesaccarda in Rock | arrivano gli Heroes and Monsters

L'estate porta con sé un entusiasmo contagioso, e “Vallesaccarda in Rock” è la prova che anche i piccoli paesi possono diventare grandi palcoscenici. Il 2 agosto, nella suggestiva piazza centrale di questo incantevole borgo della provincia di Avellino, si accenderà un evento imperdibile: gli Heroes and Monsters animeranno la scena musicale, portando energia e passione. Non perdere questa occasione unica: una serata di musica e emozioni che rimarrà nel cuore di tutti!

Tempo di lettura: 3 minuti Con l’arrivo dell’estate nascono tante iniziative, alcune veramente degne di nota perché vedono la realizzazione di eventi importanti anche in piccole realtà e non solo nelle grandi città: è il caso di “ Vallesaccarda in Rock ”, una manifestazione che porterà nel piccolo paese della provincia di Avellino grandi nomi della musica nazionale e internazionale. Il giorno 2 agosto, nello scenario della piazza centrale che già in passato ha visto l’esibizione di gruppi importanti e di qualità, ci sarà il concerto live degli Heroes and Monsters, un gruppo musicale hard rock formato dal bassistacantante Todd Kerns, dal chitarrista Stef Burns e dal batterista Will Hunt. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Vallesaccarda in Rock”: arrivano gli Heroes and Monsters

